Erste Fotosession als Königin: Palast teilt besondere Aufnahme Elizabeths in jungen Jahren

Elizabeth II. ist an diesem Sonntag seit genau 70 Jahren im Amt. Sie wurde am 6. Februar 1952 Königin, als ihr Vater George VI. starb. Anlässlich des Platin-Jubiläums der 95-jährigen Monarchin hat der Buckingham Palast ein Foto von Elizabeth in jungen Jahren geteilt, das zu den ersten von ihr in ihrer Funktion als Königin veröffentlichten Portraits zählt.

Eines der ersten Portraits von Elizabeth als Königin

"Heute jährt sich zum 70. Mal die Thronbesteigung von Königin Elizabeth II. nach dem Tod ihres Vaters, König George VI.", teilte der Palast anlässlich des Jubiläums mit.

Nach dem Georges Ableben wurde die damalige Kronprinzessin am 6. Februar in den frühen Morgenstunden in ganz Großbritannien und im Commonwealth zur Königin ausgerufen. Zwanzig Tage später wurde sie von Dorothy Wilding, der ersten weiblichen Hoffotografin, erstmals in ihrer Funktion als Monarchin abgelichtet.

Wildling galt als bekannte Gesellschaftsfotografin und machte sich auch einen Namen als Royal-Fotografin. Ihre Aufnahmen der Königin sollten unter anderem Briefmarken zieren. Die erste offizielle Fotosession mit der neuen Königin fand am 26. Februar 1952 statt.