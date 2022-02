"Kaum auszuhalten": Der wahre Grund für Meghans und Harrys Umzugspläne?

Eigentlich möchte man meinen, dass sich Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihrem 14-Millionen-Dollar-Anwesen in Kalifornien einen royalen Wohntraum erfüllt haben: Es soll sich um ein rund drei Hektar großes Grundstück handeln, welches das Ehepaar in Montecito, Santa Barbara erworben hat. Die Wohnfläche des Hauses beträgt Berichten zufolge rund 1.300 Quadratmeter Wohnfläche. Das Anwesen, in dem Meghan und Harry zusammen mit ihren Kindern Archie und Lilibet residieren, wartet mit gleich neun Schlafzimmern, einem privaten Heimkino, einer Privat-Bibliothek, einem Fitness-Studio und einem Spa-Bereich auf.

Auf dem Grundstück befindet sich außerdem ein eigener Tennisplatz, ein Swimmingpool sowie ein zusätzliches Haus für Gäste. Doch das vermeintliche Traumanwesen soll einen großen Makel haben: Die Multi-Millionen-Villa der Sussexes soll in der Nähe eines Salzwassersumpfes gelegen sein - der einen unerträglichen Geruch verbreitet.

Meghan und Harry wohnen neben stinkendem Sumpf

Wie der britische Mirror berichtet, befindet sich Unweit der Sussex-Villa ein nahe gelegenes Vogelschutzgebiet auf einem 42 Hektar großen Salzwassersumpf. Ein Sauberwassermanager der Stadt Santa Barbara erklärt gegenüber dem Mirror: "Das Wasser kann dort stagnieren" - was zuweilen unangenehme Gerüche zur Folge habe.