Cameron Diaz enthüllt den wahren Grund für Rückkehr ins Filmgeschäft

Cameron Diaz: Zusammenarbeit mit Foxx eine Ehre

Am Freitag gab Cameron Diaz in der "Graham Norton Show" noch einmal genauer Auskunft über ihre Beweggründe, in das Schauspielfach zurückzukehren.

"Ich habe 10 Jahre lang auf nichts geachtet, keine Vorschüsse angenommen, und dann bekam ich dieses Drehbuch und dachte, dass es vielleicht an der Zeit wäre", sagte sie über ihr Comeback in "Back in Action".

Sie deutet an, dass sie sich wegen der Zusammenarbeit mit Jamie Foxx zu einer Rückkehr vor die Kamera bewegen ließ, deutete aber an, dass ihre Familie in ihrem Leben jetzt oberste Priorität hat.

"Wenn ich meine Familie zehn Stunden am Tag verlassen sollte, wollte ich das mit dem talentiertesten Mann im Unterhaltungsgeschäft tun", erklärte Diaz. "Es ist ein Privileg, Filme zu machen, und wir alle haben so viel Glück, das zu tun, was wir tun."

"Dass mir nach einem Jahrzehnt überhaupt die Tür offen stand, war unglaublich", gab sie zu. "Ich habe diese zehn Jahre für mich und meine Familie geliebt, aber ich dachte: 'Wenn ich das aufgebe, wenn ich mich nicht wieder engagiere und wenn ich dem keine Chance gebe, bin ich ein Narr.'"