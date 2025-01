Cameron Diaz verzichtet auf Abendkleid und erfindet den Red-Carpet-Look neu

Nach gut zehn Jahre ist US-Schauspielerin Cameron Diaz wieder in einem neuen Film zu sehen. "Back in Action" startet am 17. Jänner auf Netflix.

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Cameron Diaz kehrt nach zehn Jahren Pause ins Filmgeschäft zurück; im neuen Netflix-Film "Back in Action" ist sie neben Jamie Foxx zu sehen.

kehrt nach zehn Jahren Pause ins Filmgeschäft zurück; im neuen Netflix-Film "Back in Action" ist sie neben zu sehen. Diaz erschien zur Film-Präsentation in Berlin in einem sportlich-eleganten Outfit, bestehend aus dunkler Jeans und transparenter Bluse.

Jamie Foxx äußerte, dass er nach einem Schlaganfall jeden Moment seines Lebens mehr schätze. Zusammenfassung öffnen Zusammenfassung schließen

Gut zehn Jahre war US-Schauspielerin Cameron Diaz nicht in neuen Filmen zu sehen - und hat diese Zeit nach eigenen Worten sehr genossen. "Das war das beste Jahrzehnt meines Lebens", sagte die 52-Jährige der Deutschen Presse-Agentur auf die Frage, wie sie ihre Zeit fernab des Filmgeschäfts erlebt habe.

"Ich habe geheiratet, eine Familie gegründet, das war unglaublich! Es war ein Segen für mich, dass ich mir diese Zeit so nehmen konnte. Und es ist ein Privileg für mich, Filme machen zu können, wovon ja viele träumen und nur eine Handvoll können es tun. Und dass ich auch jetzt - nach zehn Jahren Pause - das wieder weitermachen darf - macht mich wirklich glücklich."

Film-Comeback "Back in Action" auf Netflix Ab heute ist auf Netflix Diaz' neuer Film "Back in Action" zu sehen. An ihrer Seite spielt Hollywood-Star Jamie Foxx. Die Actionkomödie handelt von einem Paar, das 15 Jahre, nachdem es die CIA verlassen hat, in die Welt der Spionage zurückkehrt. Diaz in Jeans auf dem roten Teppich Zur der Präsentation des Films in Berlin erschien Diaz statt im für Red-Carpet-Events üblichen Abendkleid sportlich-elegant in dunkler weiter Jeans und transparenter Bluse. Statt High-Heels trug sie flache Loafer:

© EPA/HANNIBAL HANSCHKE Cameron Diaz bei der "Back in Action"-Präsentation in Berlin Cameron Diaz bei der "Back in Action"-Präsentation in Berlin © REUTERS/Nadja Wohlleben Cameron Diaz bei der "Back in Action"-Präsentation in Berlin Cameron Diaz bei der "Back in Action"-Präsentation in Berlin © EPA/HANNIBAL HANSCHKE Regisseur Seth Gordon, Cameron Diaz und Jamie Foxx Regisseur Seth Gordon, Cameron Diaz und Jamie Foxx

Zuvor war 2014 der letzte Film mit Diaz herausgekommen. "Meine Familie bleibt weiter meine oberste Priorität", sagte sie. "Da nehme ich total Rücksicht drauf beim Arbeiten. Es war auch bei diesem Film ein großer Vorteil, dass wir in London gedreht haben. In Amerika dreht man immer 12 Stunden am Tag, mindestens! In London ist bereits nach zehn Stunden Schluss, so konnte ich den Morgen oder Abend mit der Familie verbringen, oder sogar beides, das war wirklich schön." Sehen Sie hier den Trailer zu "Back in Action":

Diaz ist mit dem Rockmusiker Benji Madden verheiratet. Die beiden leben mit ihren zwei Kindern von der Öffentlichkeit relativ zurückgezogen. Jamie Foxx spricht über Schlaganfall Auch für Jamie Foxx ist seine Rolle in "Back in Action" besonders. 2023 erlitt der Oscar-Preisträger einen Schlaganfall. Auf die Frage, was das in seinem Leben und der Art, seine Karriere zu betreiben, verändert habe, sagte der 57-Jährige: "Man wird viel dankbarer für alles, ich schätze jeden Moment mehr - dass wir hier gerade zusammensitzen, zum Beispiel. Meine Tochter sagt manchmal schon, ich sei übertrieben dankbar für alles. Aber ich entschuldige mich nicht dafür, einfach dankbarer für bestimmte Momente zu sein und sie mehr zu genießen. Und ja, ich bin wirklich 'Back in Action'!"