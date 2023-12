Von Jamie Foxx bei Dreh fertiggemacht? Cameron Diaz bricht ihr Schweigen

"Ich hasse wirklich alles, was damals über unser Set gesagt wurde", sagte sie in einer Folge von Molly Sims' Podcast "Lipstick on the Rim". "Du willst einfach nur aus vollem Halse schreien, zum Beispiel: 'Wovon redet ihr?'"

Diaz erwähnte ausdrücklich die Gerüchte, dass Foxx hinter den Kulissen "alles miserabel machte", was angeblich dazu geführt haben soll, dass sie nie wieder einen Film drehen wollen würde. Die Berichte hätten nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein können, betonte die 51-Jährige. Über Foxx hatte Diaz ausschließlich gute Worte übrig. "Jamie ist der Beste. Ich liebe diesen Kerl so sehr", sagte sie. "Er ist so ein besonderer Mensch und er ist so talentiert, er macht so viel Spaß."