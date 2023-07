Jamie Foxx "ging durch die Hölle": Barbra Streisand schickte "Liebe und Licht"

Hollywood-Star Jamie Foxx hatte sich nach einem medizinischen Notfall im April am Wochenende in einem emotionalen Video an seine Fans gewandt. "Ich komme zurück und ich kann arbeiten", sagte der 55-Jährige etwa. Lange mussten seine Fans auf Nachrichten warten, das wisse er. "Aber um ehrlich zu sein, ich wollte einfach nicht, dass ihr mich so seht", erklärte der Schauspieler und Musiker in dem Instagram-Video. Foxx' langjährige Freundin Barbra Streisand stand ihm bei, wie sie nun in einem eigenen Post schreibt.

Ominöse Erkrankung: Foxx weiter zurückhaltend

"Lieber Jamie, so toll, heute dein Gesicht zu sehen und dich sprechen zu hören. Ich habe dir viel Liebe und Licht geschickt und werde das für immer tun. Ich liebe dich", kommentierte die Sängerin ein gemeinames Foto auf Instagram. "Gott segne dich", antwortete der Schauspieler zusammen mit drei roten Herzen: