Caitlyn Jenner wird von sechs Kindern noch immer "Papa" genannt

Momentan befindet sich Ex-Olympionikin und Reality-Star Caitlyn Jenner (70) in Australien und nimmt dort an der britischen Version des "Dschungelcamps" teil. Wie üblich, entwickelt sich während des Survival-Formats auch das ein oder andere Gespräch am Lagerfeuer. In einem verriet die Transfrau nun, wie sie in ihrer Familie nach der geschlechtsangleichenden OP bezeichnet wird.

Für immer "Papa"

Gegenüber Journalistin Kate Garraway gab Jenner zu, dass ihre sechs Kinder sie nach wie vor "Papa" nennen. Tochter Kendall (24) habe zuerst gefragt, wie sie sagen solle und Jenner habe geantwortet: "Papa. Ich bin dein Papa und werde dein Papa sein, bis ich sterbe." Daran, dass Bruce Jenner, wie Caitlyn zuvor hieß, die Kinder gezeugt und großgezogen habe, hätte sich schließlich nichts geändert. Nun sei es aber eben einfach " Caitlyn", die ihre Zeit mit ihnen genießen darf.

"Worin sie wirklich gut sind: Wenn sie über mich sprechen, sagen sie 'Mein Vater, DIE...'", so Jenner weiter. Für Kendall, Kylie (22), Brody (36), Brandon (38), Cassandra (39) und Burt Jenner (41) scheint die optische Veränderung ihres Vaters also wirklich kein sprachliches Problem darzustellen.

Und die - sage und schreibe - bald 20 Enkel? "Sie haben sich ein eigenes Wort - 'Boom Boom' - ausgedacht. Das hat sich so etabliert, es war leicht für sie zu sagen", erklärte Jenner den ungewöhnlichen Kosenamen.

Für ihre Teilnahme am Dschungelcamp soll Jenner eine Rekordgage von einer halben Million Euro bekommen, sie soll das Geld allerdings spenden wollen.