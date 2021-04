"Busted"-Sänger: Scientology versuchte meine Ehe zu zerstören

Der britische Singersongwriter Matt Willis, bekannt aus der Band "Busted", behauptet, dass die Hollywoodsekte versucht haben soll, seine Ehe mit seiner Frau Emma zu zerstören, als er nach einem Aufenthalt in einer Reha-Klinik vorübergehend der umstrittenen Glaubensgemeinschaft beitrat.

"Busted"-Sänger über negative Erfahrung mit Scientology

Im Podcast "Nobodys Watching" sprach der 37-Jährige über die "seltsame" Erfahrung, die er mit Scientology gemacht hat: Ein Mitglied der Sekte habe ihn glaubem machen wollen, dass seine Partnerin eine "negative Kraft" in seinem Leben darstelle.

"Sie sagten: 'Es gibt jemanden in deinem Leben, der dich tatsächlich erschöpft, der eine negative Kraft ist und normalerweise die Person ist, die dir am nächsten steht'", so der Musiker über seine Erfahrung mit der Sekte.

"Sie versuchen jetzt, meine verdammte Ehe zu zerstören", habe er damals gedacht.