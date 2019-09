Tod des Vaters verschleiert: Leah Remini klagt Scientology an

Nicht über Tod des Vaters informiert

Nun klagt die Schauspielerin erneut auf Instagram an. Ihr Vater, George Anthony Remini, sei bereits vor einem Monat verstorben. Erfahren habe sie dies allerdings erst am vergangenen Freitag, als ein Fremder ihrer Schwester sein Beileid aussprach. Bis dahin hatte die Familie nichts vom Tod gewusst. Zudem sei der Vater zuvor erkrankt gewesen, sein Ableben habe sich also abgezeichnet. Auch davon sei die Familie nicht in Kenntnis gesetzt worden: "Wir wussten noch nicht einmal, dass unser Vater vor seinem Tod krank war. Wir konnten nicht zu seiner Beerdigung gehen und uns nicht verabschieden", schreibt Remini zu alten Familienaufnahmen.