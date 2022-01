Bushido und Anna-Maria Ferchichi: Wie es Sorgenkind Amaya heute geht

Rapper Bushido und seine Ehefrau Frau Anna-Maria Ferchichi Eltern sind am 11. November von Drillingen geworden. Überglücklich hatte der Musiker die Geburt seiner Töchter auf Instagram verkündet. Die Drillinge kamen einen Tag zu früh zur Welt. Anna-Maria befand sich zum Zeitpunkt der Entbindung in der 36. Schwangerschaftswoche, als die Babys per Kaiserschnitt geholt werden mussten. Leonora, Naima und Amaya - so die Namen der Bushido-Töchter - kamen alle gesund zur Welt. Dennoch brauchte eines der Babys nach der Geburt medizinische Betreuung. Amaya wiege laut Bushido nur 1600 Gramm und sei 44 Zentimeter groß, hatte Bushido damals erzählt. "Deshalb liegt sie im Wärmebettchen, wird medizinisch überwacht und mit Glukose versorgt, damit sie schneller zunimmt", verriet der Rapper gegenüber der Bild.

Anna-Maria Ferchichi verrät, wie es Amaya geht

Nun hat Anna-Maria Ferchichi ein Update zum gesundheitlichen Tochter Amayas gegeben - und ihre Fans in einer Instagram-Story beruhigt. Bushidos Ehefrau teilte ein Foto ihrer Drillings-Töchter. Auf dem Bild tragen die Mädchen fast identische Outfits und wirken alle wohlauf. "Ein paar von euch fragen, wie sich Amaya macht", schrieb Ferchichi zu de Foto und fügte hinzu: "Wie ihr sehen könnt, ist sie deutlich kleiner und leichter als ihre beiden Schwestern… wird sie wohl auch immer bleiben."