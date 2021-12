Bushido und Anna-Maria Ferchichi: Drillinge sind krank

Rapper Bushido und seine Ehefrau Frau Anna-Maria Ferchichi sind am 11. November Eltern von Drillingen geworden. Überglücklich hatte der Musiker die Geburt seiner Töchter Leonora, Naima und Amaya auf Instagram verkündet. Nun hat Bushidos Ehefrau ein Update zum gemeinsamen Leben mit den Drillingen gegeben und verraten, dass derzeit alle drei Mädchen krank sind.

Bushido-Drillinge haben Schnupfen

Die drei Wochen alten Babys haben sich laut RTL einen Schnupfen zugezogen. Für Bushido und seine Frau kein Grund zur Panik. Die Ehefrau des Musikers verrät gegenüber RTL, wie sie mit der Situation umgeht: Drei Mal am Tag werde mit einer Kochsalzlösung inhaliert. "So kommt es meistens nicht dazu, dass es in die unteren Atemwege gelangt", so die Schwester von Sängerin Sarah Connor über ihre Erfahrungen mit Verkühlungen. Bei so vielen Kindern hätte diese Methode schon oft geholfen.