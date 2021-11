Bushido: "Vor drei Monaten wollte mich meine Frau einweisen lassen"

Rapper Bushido und seine Ehefrau Frau Anna-Maria Ferchichi müssten eigentlich überglücklich sein: Die beiden sind am 11. November Eltern von Drillingen geworden. In der Talkshow "Chez Krömer" schlug der Musiker trotz der Freude über die Geburt aber ernste Töne an. "Ich bin für ziemlich viel verantwortlich, was von meiner Frau und meinen Kindern ertragen werden muss", räumte Bushido ein.

Bushido: Offene Worte über Depressionen

Bereits im August, als seine Frau hochschwanger war, hatte der 43-Jährige gegenüber der Bunte darüber gesprochen, dass bei ihm Depressionen und ein Burnout festgestellt worden waren. Er leide unter Panikattacken und befinde sich deswegen drei Mal die Woche in Therapie, hatte er damals erzählt.

Auch im Gespräch mit Krömer kam der Sänger auf seine Krise zu sprechen. Dabei gestand er: "Vor drei Monaten wollte meine Frau mich einweisen lassen. Ich hatte Depressionen, Angstzustände, Panikattacken, habe viel abgenommen."

Es macht den Eindruck, als würden den Rapper aufgrund seiner psychischen Probleme zudem Schuldgefühle gegenüber seiner Familie plagen. "Meine Kinder und Frau haben das alles nicht verdient", sagte er bei "Chez Krömer".