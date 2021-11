Bushido-Drillinge: Wieso eines seiner Babys im Spital bleiben muss

Rapper Bushido und seine Ehefrau Frau Anna-Maria Ferchichi Eltern sind am 11. November von Drillingen geworden. Überglücklich verkündete der Musiker die Geburt seiner Töchter auf Instagram. "Ich bin einfach überwältigt und fühle heute mehr denn je, dass die Familie das Wichtigste in unserem Leben ist", frohlockte der 43-Jährige. Die Freude wird jedoch durch einen Umstand getrübt: Eines der Babys muss nach der Geburt vorerst noch im Spital bleiben.

Bushido: Töchterchen Amaya muss vorerst im Spital bleiben

Die Drillinge kamen einen Tag zu früh zur Welt. Anna-Maria befand sich zum Zeitpunkt der Entbindung in der 36. Schwangerschaftswoche, als die Babys per Kaiserschnitt geholt werden mussten. Leonora, Naima und Amaya - so die Namen der Bushido-Töchter - kamen alle gesund zur Welt. Dennoch braucht eines der Babys medizinische Betreuung. Amaya wiege laut Bushido nur 1600 Gramm und sei 44 Zentimeter groß. "Deshalb liegt sie im Wärmebettchen, wird medizinisch überwacht und mit Glukose versorgt, damit sie schneller zunimmt", verriet der Rapper gegenüber der Bild.

Sorgen muss man sich aber offenbar keine machen. "Sie ist gesund und genauso munter wie Leonora und Naima. Sie wiegen 2210 und 2220 Gramm, sind 45 Zentimeter groß", teilte Bushido in seinem ersten Interview nach der Geburt mit. Auch seiner Frau gehe es gut.