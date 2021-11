Bushido: Geht er jetzt in den Dschungel oder zu "Let's Dance"?

Skandal-Rapper Bushido ist aktuell so medienpräsent wie schon lange nicht mehr. Viele freuen sich mit ihm über seine neugeborenen Drillinge, es gibt vermehrte Schlagzeilen zu seinem Gerichtsprozess und die neue Dokumentation "Unzensiert – Bushido’s Wahrheit" auf dem Streaming-Portal Amazon Prime ist ebenfalls in aller Munde. Der deutsche Fernsehsender RTL dürfte den Musiker wohl auch in Zukunft gerne öfters sehen und hat großes Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem 43-Jährigen.

Bushido: Tanzparkett oder Dschungel?

RTL dürfte sich aktuell sehr darum bemühen, dass der Rapper bald in einer oder mehreren Shows zu sehen sein wird. Der deutsche TV-Sender soll dem Musiker Angebote für einige seiner beliebten Erfolgsformate gemacht haben - darunter "Das Dschungelcamp" sowie die Tanzshow "Let's Dance". Auf Anfrage der BILD, ob man Bushido demnächst auf dem Tanzparkett zu sehen bekommen wird, hielt sich RTL aber noch sehr bedeckt: "Wer in der neuen Staffel dabei sein wird, wird rechtzeitig vor Start bekannt gegeben."