Bud Bundy: Die lange Flaute von "Schrecklich nette Familie"-Star David Faustino

Schauspieler David Faustino wuchs mehr oder weniger im Fernsehen auf. Bereits im Alter von drei Monaten hatte der Sohn des Politikers Roger Faustino und dessen Frau Kay Freeman seinen ersten Auftritt in "The Lily Tomlin Special". Zehn Jahre lang spielte er Budrick "Bud" Bundy in der Serie "Eine schrecklich nette Familie", die von 1987 bis 1997 produziert wurde - die große Karriere blieb für den aus Los Angeles stammenden Schauspieler nach dem Show-Aus aber aus. Bud Bundy hätte ursprünglich ein anderer spielen sollen Bei seiner Rolle des Bud Bundy hatte Faustino außerdem großes Glück gehabt. Denn eigentlich hätte er diese fast nicht bekommen. In einer Folge von "How I Got The Part" erinnerte sich der Schauspieler, dass er, nachdem er für den Pilotfilm vorgesprochen hatte, "eigentlich nicht einmal einen Rückruf bekommen habe".

Tatsächlich ging die Rolle des Bud Bundy ursprünglich an einen anderen Schauspieler. Der Pilotfilm funktionierte jedoch nicht und die Produzenten wollten die Serie neu besetzen. "Zum Glück für mich, Gott sei Dank", erzählte Faustino, der über einen Umweg am Ende doch noch zu seiner "Schrecklich nette Familie"-Rolle kam. Sein neuer Agent überzeugte ihn damals, noch einmal vorzusprechen. "Mein erster Auftritt war so unvergesslich", scherzte er, "dass sie sich überhaupt nicht an mich erinnerten konnte". Dafür klappte es beim zweiten Anlauf. David Faustino spielt hauptsächlich sich selbst Nach dem Ende von "Eine schrecklich nette Familie" absolvierte Faustino fast nur noch Gastauftritte - obwohl der frühere Kinderstar sehr wohl auf eine größere Karriere gehofft hatte. "Ich möchte auf jeden Fall mehr als Schauspieler arbeiten, daran besteht kein Zweifel", sagte er 2007 zu LA Weekly. "Ich freue mich auf die nächste große Rolle. Ich weiß nicht, was es sein wird oder wann es sein wird, aber. Ich bin auf jeden Fall offen dafür." Doch die Rollenangebote blieben offenbar aus.

Gleich mehrere Male spiele er sich selbst. So trat er 2013 in einer Folge von "Modern Family" an der Seite von Ed O’Neill, seinem ehemaligen TV-Vater, auf. In einer Episode von "Bones", in der er unter Mordverdacht geriet, war er ebenfalls als er selbst zu sehen. Im Jahr 2009 spielte David Faustino eine fiktive Version seiner selbst in einer Webserie namens "Star-ving", die er auch mitgestaltete, mitschrieb und bei der er Regie führte. "Mein Geld ist weg (...) und meine Frau hat mich wegen meines Nachbars Coolio verlassen", erzählt Faustino zu Beginn jeder Episode. In der Show betreibt er einen Pornoladen und trifft häufig auf prominente Gäste, zu denen unter anderem der bereits erwähnte Musiker Coolio, seine ehemaligen "Schrecklich nette Familie"-Co-Stars Ed O'Neill und Katey Sagal sowie Ron Jeremy gehören. "Es ist eine wirklich übertriebene, übertriebene (...) Show über mich und das, was ich vorhabe", sagte er gegenüber CBS News über das Projekt, das nach nur zwölf Folgen abgesetzt wurde.

© REUTERS/MARIO ANZUONI So sieht David Faustino heute aus

Die Show war dennoch ein Erfolg. Bei den Streamy Awards 2010 erhielt sie eine Nominierung als "Audience Choice Best Show of the Year", gewann jedoch leider nicht. "Die Leute lieben es wirklich, wirklich", sagte Faustino gegenüber Access. "Und dann gibt es natürlich noch die Leute, die beleidigt sind, aber das ist zu erwarten." 2017 spielte er in der Fernsehserie "Bones" abermals sich selbst. In den letzten Jahren arbeitete Faustino dann vermehrt als Synchronsprecher.

Als Rapper war er nicht erfolgreich Neben seiner Schauspielerei war David Faustino Anfang der 1990er-Jahre Mitglied der Rap-Band "Outlaw Posse", mit der er 1992 ein Album mit dem Titel "Balistyx" und die Single "I Told Ya" veröffentlichte - über die man heute aber kaum noch spricht.

"Schrecklich nette Familie" brachte nach Aus kein Geld mehr ein 2023 wurde Faustinos Vermögen auf sechs Millionen US-Dollar geschätzt. Doch auch wenn man erwarten könnte, dass einer der Hauptdarsteller einer der legendärsten Sitcoms aller Zeiten für den Rest seines Lebens ausgesorgt hat, ist das bei David Faustino nicht der Fall. "Wir haben alle wirklich gutes Geld verdient", erzählte er einmal gegenüber Access über seine Zeit bei "Eine schrecklich nette Familie". "Wir haben wöchentlich tolle Gehaltsschecks bekommen." Nachdem die Serie abgesetzt wurde, verdienten die früheren Darsteller nicht mehr daran. In den meisten Fällen werden Schauspieler bei jeder Wiederholung der Serie weiterhin bezahlt, aber die Besetzung von "Eine schrecklich nette Familie" bekam diesen Deal nicht. "Wir wurden alle verarscht", erklärte Faustino. "Die Show (...) hat über eine Milliarde Dollar eingespielt, und davon haben wir nicht wirklich etwas mitbekommen." 2007 wurde Faustino festgenommen Privat sorgte der einstige Kinderstar unter anderem mit einer Festnahme für Schlagzeilen. Im Jahr 2007 wurde David Faustino in Florida verhaftet und wegen Marihuanabesitzes angeklagt. Obwohl Faustino damals eine Gefängnisstrafe drohte, schien er sich keine allzu großen Sorgen zu machen. "Es ist nicht die größte Anklage der Welt", sagte sein Anwalt Michael Rodriguez laut Fox News.

Der Schauspieler wurde ursprünglich auch wegen Trunkenheit angeklagt, nachdem die Polizei gesehen hatte, wie er versuchte, aus einem Autofenster zu klettern und wegzulaufen. Faustino verbrachte die Nacht im Gefängnis und die Anklage wurde schließlich fallen gelassen. Im folgenden Jahr berichtete Associated Press, dass Faustino keine rechtlichen Probleme mehr habe. "Er hat die aufgeschobene Strafverfolgungsvereinbarung, die ein Drogenbehandlungsprogramm beinhaltete, erfolgreich abgeschlossen", teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft mit. Scheidung und neues Leben als Familienvater Das Jahr 2007 verlief generell holprig für den Serien-Star, der 2004 Schauspielerin Andrea Elmer geheiratet hat. Die beiden trennten sich 2006. Im Februar 2007 reichte Faustino die Scheidung ein, welche im selben Jahr rechtskräftig wurde. Im November 2015 brachte seine neue Lebensgefährtin Lindsay Bronson eine gemeinsame Tochter namens Ava Marie zur Welt. Die Vaterschaft habe ihm eine neue Perspektive auf das Leben gegeben, erzählte der frühere Sitcom-Star nach der Geburt gegenüber People: "Für mich, da ich in dieser egoistischen Branche aufgewachsen bin, ist es großartig, etwas Größeres zu haben, für das ich leben kann."