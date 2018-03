Brutaler Streit von Tommy Lee & Sohn Brandon geht weiter

Es ist tragisch, was sich gerade in Pamela Andersons und Tommy Lees Familie abspielt. Am 5. März ging ein Anruf bei der Polizei ein. Die Verlobte von Musiker Lee erklärte, dass Tommy Lee von seinem Sohn Brandon bewusstlos geschlagen wurde.

"Mein Stiefsohn und mein Verlobter sind in Streit geraten. Er hat seinen Vater geschubst. Er hat ihn gebeten, zu gehen, aber das hat er nicht getan."

Happy New Year to all! 2018 Ein Beitrag geteilt von TOMMY LEE (@tommylee) am Jan 1, 2018 um 8:31 PST

???? Ein Beitrag geteilt von TOMMY LEE (@tommylee) am Okt 14, 2017 um 10:48 PDT

Sohn schlug auf Vater im Schlafzimmer ein

Laut Lee habe er im Bett mit seiner Verlobten gelegen, als sein Sohn Brandon ins Zimmer kam und auf ihn einschlug. Wütend gemacht hatten ihn angeblich unschöne Aufnahmen von seiner Mutter Pam, die Ex-Mann Tommy veröffentlicht haben soll.

Als Lee erklärte, er solle sofort das Haus verlassen, habe ihn sein Sohn schließlich bewusstlos geschlagen und sei davongerannt. Der 21-Jährige dagegen sagt, er sei verstört gewesen wegen der Alkoholsucht seines Vaters. Das dementiert der Schlagzeuger aber.

Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Wer sagt die Wahrheit?

Brandons offizielles Statement.

"Das ist alles das Ergebnis der Alkoholsucht meines Vaters. Ich habe versucht, zu intervenieren. Und es ist erschütternd, dass das nie geklappt hat. Ich wollte, dass mein Vater seine Sucht mit Hilfe seiner Familie und ganz privat in den Griff bekommt. Aber aufgrund seiner Beschuldigungen in den sozialen Medien bin ich dazu gezwungen, öffentlich zu sprechen. Ich liebe meinen Vater und will ihn nüchtern, glücklich und gesund sehen."

Daraufhin twitterte ein erboster Tommy Lee, dass Brandon jetzt nur versuche seinen Arsch zu retten:

"Ich bin glücklicher, als ich es jemals zuvor in meinem Leben war. Ich gönne mir gelegentlich den einen oder anderen Drink. Ich bin verdammt noch mal im Ruhestand und genieße mein Leben. (...) Du hast nie versucht zu intervenieren, hast ja kaum mit mir gesprochen, als du da warst. Du willst nur deinen Arsch retten."

Vor einigen Wochen hat Tommy Lee noch ein Bild von Brandon gepostet und erklärt, wie stolz er auf seinen Sohn und seinen neuen Model-Job ist.