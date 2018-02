"Baywatch"-Nixe Pamela Anderson ist seit einiger Zeit wieder glücklich vergeben und spricht nun über ihre neue Liebe. Der Freund des einstigen Busenstars heißt Adil Ramil, ist Spieler beim französischen Fußballclub Olympique Marseille und Vater von Zwillingen.

Das einzige, was den beiden für ihr Glück im Weg stehen könnte ist die Sprachbarriere und der Altersunterschied von 18 Jahren. Für Pam aber kein Problem: „Ich will eigentlich gar nicht über ihn reden, denn wir wollen unsere Liebe schützen. [...] Wir haben ein sehr gesundes, einfaches, wundervolles Leben ohne all diesen Schnickschnack. Er ist wirklich ein guter Kerl und kümmert sich sehr um mich.“

Foto: Arthur Mola/Invision/AP

Für Adil zog die Schauspielerin vor einem halben Jahr von Los Angeles nach Marseille. Bei seinen Heimspielen feuert die zweifache Mutter den Fußballer dann in echter Spielerfrauen-Manier im Cocktailkleidchen von der Tribüne aus an, wie sie nun ‘Daily Mail’ verriet: „Manchmal schaut Adil mich dann an und nennt mich einen Alien. Und dann sagt er: ‘Komm schon, du musst 30, nicht 50 sein. Wie machst du das?’. Dann sage ich ihm: ‘Eines Tages werde ich auseinanderfallen, weißt du das? Also sei vorbereitet. Lass uns so lange lieben, wie wir verliebt sind.‘“

Noch vor ihrem Umzug ins südliche Frankreich habe Anderson nicht mit solch einem Lebenswandel gerechnet: „Ich habe nicht erwartet, mich zu verlieben, aber jetzt ist es wohl passiert.“

Foto: Rich Fury/Invision/AP

War sehr einsam

Nach drei Scheidungen und kurz vor dem 50. Geburtstag sei es ihr nicht besonders gut gegangen: „Ich kochte Abendessen und niemand tauchte auf. Ich war sehr einsam und hatte alle typischen Symptome der Wechseljahre: Hormonschwankungen, Hitzewallungen, Stimmungstiefs. [...] Ich fühlte mich sehr emotional, sehr poetisch, sehr dunkel und verträumt.“