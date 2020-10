Britney Spears nicht einverstanden mit den Plänen ihres Vater über ihre Zukunft

Spears' Anwalt Samuel Ingham erklärte im zuvor aber, die Sängerin sei "strikt dagegen". Sie wolle vielmehr, dass die vorübergehend bestellte Betreuerin Jodi Montgomery die Aufgabe dauerhaft übernehme. Um die finanziellen Angelegenheiten solle sich ein professioneller Treuhänder kümmern. Ingham erklärte, er erwarte, dass sich der Vater seiner Mandantin dem "aggressiv" entgegenstellen werde.

Britneys Anwalt: "Sie hat den geistigen Zustand einer Komapatientin"

Vor Gericht ging es nun um die Frage, ob Britney Spears jemals wieder auftreten werden könne. Der Richter soll Britneys Anwalt laut TMZ aufgefordert haben, die 38-Jährige eine Erklärung unterschreiben zu lassen, in der sie ihre Gefühle bezüglich ihrer beruflichen Zukunft schildert. Daraufhin soll Ingham den psychischen Zustand seiner Mandantin in Spears Abwesenheit mit dem einer Komapatientin verglichen haben. Sie sei seiner Meinung nach mental nicht in der Lage, "rechtlichen Vereinbarungen zuzustimmen".

Nun muss entschieden werden, ob es in Spears' Fall für eine Entscheidung ausreichend ist, wenn ein Anwalt das Gefühlsleben der Sängerin widergibt. Es wurde ein späterer Gerichtstermin vom Richter festgelegt, bei dem erneut über das Thema verhandelt wird.

Mit Hits wie "... Baby One More Time", "Oops! ... I Did It Again" und "Toxic" war Britney Spears Anfang der 2000er Jahre die bestbezahlte Sängerin der Welt. Danach häuften sich bei ihr berufliche und private Rückschläge. Wegen psychischer Probleme wurde die Mutter zweier Söhne 2008 vorübergehend in ein Krankenhaus zwangseingewiesen.