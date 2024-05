Britney Spears leidet an "schweren Nervenschäden": "Kann manchmal nicht einmal denken"

Spears berichtet auch in ihren Memoiren "The Woman in Me" über ihre bewegte Vergangenheit. Darin schreibt sie unter anderem, ihr "extrem tiefes" Trauma sei "immer noch da und werde es wahrscheinlich immer sein."

Spears hatte sich 2021 erfolgreich gegen die fast 14 Jahre andauernde Vormundschaft ihres Vaters eingesetzt. In einer hochemotionalen Stellungnahme vor Gericht sagte die Sängerin damals, sie sei "traumatisiert" und "deprimiert": "Ich will nur mein Leben zurück." Für besonderes Aufsehen sorgte ihr Vorwurf, ihr Vater verhindere, dass sie sich eine empfängnisverhütende Spirale entfernen lasse, obwohl sie weiteren Nachwuchs wolle. Die Sängerin von Hits wie "Oops! ... I Did It Again" und "Baby One More Time" war 2008 wegen psychischer Probleme vorübergehend in eine Klinik zwangseingewiesen und entmündigt worden.