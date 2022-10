Brisantes Interview: Ghislaine Maxwell spricht über Prinz Andrew

Daphne Barak hat für die Daily Mail eines der wenigen erlaubten Interviews mit Ghislaine Maxwell hinter den Gefängnismauern geführt. Gefragt, ob es sie verletzte habe, dass Prinz Andrew eine enge Freundschaft mit ihr abstreitet, antwortete sie: "Ich akzeptiere, dass diese Freundschaft meine Verurteilung nicht überleben konnte. Ich habe auch keine Erwartungen. Bei den Menschen, mit denen ich befreundet war, sogar sehr eng befreundet war, kann ich nicht vorhersagen, was sie machen wollen oder nicht. Ich kann nur kontrollieren, was ich tue."

Sie drückte zudem ihr Bedauern dafür aus, dass Andrew aufgrund seiner Verbindung zu Epstein und den Anschuldigungen, Sex mit einer Minderjährigen gehabt zu haben, seinen Ruf verspielt hat. "Ja, ich verfolge, was mit ihm [Prinz Andrew] geschieht", so Ghislaine Maxwell in dem Interview, das im Tallahassee's Federal Correctional Institute stattfand. "Er zahlt so einen hohen Preis für seine Verbindung mit Jeffrey Epstein. Ich mache mir Sorgen um ihn – und ich fühle mich so schlecht seinetwegen."