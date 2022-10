Lord Mountbatten: Missbrauchsvorwürfe gegen Großonkel von König Charles

Der britische Adelsexperte und New York Times-Journalist Omid Scobie postete ein Statement der Anwaltskanzlei, die Kläger Arthur Smyth vertritt. "Obwohl die Vorwürfe seit langem im Umlauf sind, werden die Anschuldigungen wegen pädophilen Missbrauchs gegen Lord Mountbatten erstmals gerichtlich behandelt", schreibt er dazu. Smyth gibt in der offiziellen Mitteilung an, als elfjähriger Junge von dem Royal missbraucht worden zu sein.