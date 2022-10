Michelle Hunziker zeigt ihre Muskeln und ihr knallhartes Krafttraining

Michelle Hunziker zeigt ihr Workout

Auf Instagram hat sie jetzt Einblicke in ihr knallhartes Fitnessprogramm gegeben. In einer zeitlich begrenzt abrufbaren Instagram-Story zeigte sie sich beim Gewichte-Stemmen. Zu sehen ist, wie Hunziker eine 65,5-Kilo-Hantel hochhievt, was wohl ihre muskulösen Oberarme erklärt.