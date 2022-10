Clip mit Familie: Erkrankter Filmstar Bruce Willis hatte "magischen" Sommer

Mehr als ein halbes Jahr nach dem gesundheitlich begründeten Karriere-Ende hat sich Hollywood-Star Bruce Willis (67) in einem neuen Video mit seiner Familie gezeigt. "Wir glauben hier nicht an Perfektion, aber unser Sommer 2022 war ziemlich nah dran. Er war tatsächlich magisch", schrieb seine Frau Emma Heming-Willis am Sonntag auf Instagram. Ein dazu Videoclip zeigt, wie der Schauspieler Zeit mit seiner Frau sowie den Töchtern Mabel und Evelyn in der Natur verbringt.