Brisante Enthüllung: Weitere Ex-Geliebte erhebt Vorwürfe gegen Johnny Depp

Nach dem Ende des Prozesses von Johnny Depp gegen Ex-Frau Amber Heard vor knapp zwei Monaten, reißen die Schlagzeilen um Depp nicht ab. Schauspielerin Ellen Barkin, eine frühere Freundin des Hollywoodstars, behauptet, der "Fluch der Karibik"-Star habe ihr vor dem Sex Drogen verabreicht. Das berichten Medien unter Berufung auf neu enthüllte Gerichtsakten.

Ellen Barkin erhebt Anschuldigungen gegen Johnny Depp

Barkin gehörte zu den wenigen, die im Laufe des Verleumdungsprozesses zwischen Heard und Depp für die Beklagte aussagte. In den 90er-Jahren hatten sie und Johnny Depp eine kurze Romanze, als sie den Film "Fear and Loathing in Las Vegas" drehten. In ihrer Aussage, die Barkin 2019 erstmals tätigte und die im Mai im Gerichtssaal in Virginia nochmal gezeigt wurde, zeichnete sie kein positives Bild von ihrem früheren Co-Star und Ex-Geliebten. Barkin zufolge hätte dieser damals stark getrunken und häufig Drogen konsumiert. Depp sei aufbrausend gewesen und habe sich eifersüchtig verhalten.