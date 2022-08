Anne Heche: Details zu schwerem Autounfall, Familie bittet um Gebete

US-Schauspielerin Anne Heche (53, "Ally McBeal", "Sechs Tage, sieben Nächte") wurde bei einem Autounfall schwer verletzt. Laut TMZ wurde sie mit Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall am Freitag in Los Angeles soll Heche in ein Wohnhaus gerast sein, dabei hätten das Gebäude und ihr Fahrzeug Feuer gefangen.

Anrainer versuchten vergebens, Heche aus dem Auto zu bergen

Ein Augenzeuge gab gegen√ľber People bisher nicht bekannte Details zum Unfallhergang preis. Lynne Bernstein sagte, dass er und seine Nachbarn noch mit Heche sprechen konnten, kurz nachdem sie in die Residenz gerast war. Das Fahrzeug sei "fast ganz durch" das Haus durch gefahren und habe beinahe sofort Feuer gefangen. Einer seiner Nachbarn habe es geschafft, in den hinteren Teil des Wagens zu steigen und mit Heche zu sprechen. "Sie antwortete, dass es ihr nicht wirklich gut gehe", erz√§hlte Bernstein. "Er hat tats√§chlich kurz mit ihr gesprochen. Ja, er hat sie gebeten, ihre Hand zu heben oder so, wenn es ihr gut geht und sie sagte, sie k√∂nne nicht."