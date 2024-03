Brigitte Macrons Tochter spricht erstmals über die verbotene Liebe ihrer Mutter

Er war ein Klassenkamerad von Laurence Auzière (47), der mittleren Tochter von Brigitte Macron (70) – damals noch verheiratet mit dem Bankier André Louis Auzière (2019).

Emmanuel Macron (46) war 15, als er am Gymnasium „Lycée la Providence“ in Amiens an einer Theater-AG teilnahm, geleitet eben von Brigitte Macron.

Im Alter von 17 verliebte er sich in seine 24 Jahre ältere Lehrerin. Ein Skandal! Man sagt, dass er auf Wunsch seiner Eltern nach Paris gezogen ist und dort die Schule abschloss, seiner Liebe zu seiner ehemaligen Lehrerin tat das aber keinen Abbruch.