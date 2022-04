Macron über seine Ehefrau Brigitte: „Ohne sie wäre ich nicht ich“

Kritik gab es, als sie die Räume des Élysée-Palastes renovieren ließ, was kostspielig, aber laut Rechnungshof notwendig war. Sie hängte zeitgenössische Kunst auf, ersetzte einen schweren, roten Teppich im Festsaal mit einem grauen Modell. Auch als Macron zu Beginn seiner Amtszeit den Status der First Lady mit einer „Charta“ festlegte, kamen in einer Petition dagegen 300.000 Unterschriften zusammen. Brigitte Macron hat mehrere Mitarbeiter, die ihr unter anderem beim Beantworten der vielen an sie gerichteten Briefe helfen: In den fünf Jahren von Macrons erster Amtszeit waren es mehr als 100.000. Bei öffentlichen Auftritten hält sie sich zurück, nur am Wahlabend ging sie an seiner Hand zum Platz am Eiffelturm, wo Macron die Siegesrede hielt. „Ich muss da sein, wo ich hingehöre: An seiner Seite. Niemals weit weg“, sagte sie einmal.