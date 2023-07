Bradley Cooper will seine Tochter "von seinen Problemen entlasten"

Bradley Cooper hat einen seltenen Einblick in das Vatersein gew√§hrt, als er dar√ľber sprach, wie er seine kleine Tochter Lea De Seine erzieht, die er mit Ex-Freundin Irina Shayk teilt.

Bradley Cooper spricht √ľber seine Tochter

In einer kommenden Folge von "Running Wild with Bear Grylls: The Challenge" sagt der Hollywoodstar laut People, er hoffe, das sechsjährige Mädchen "entlasten" zu können.

Cooper erzählt, der Tod seines eigenen Vaters Charles habe einen Dominoeffekt auf seinen Erziehungsstil und seine Lebenseinstellung gehabt.