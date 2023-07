"Aquaman 2"-Rückkehr: Amber Heard unter Druck

2018 war Amber Heard als gefeierter Blockbuster-Star im ersten "Aquaman"-Film zu sehen, in dem sie Prinzessin Mera spielte. Ihr Comeback im zweiten Teil des DC-Streifens "Aquaman and the Lost Kingdom" galt aufgrund des Verleumdungsprozesses gegen ihren Ex-Mann Johnny Depp zunächst als umstritten. Seit einigen Monaten ist allerdings bekannnt, dass die 37-Jährige erneut in alten Rolle zu sehen sein wird. Im Interview mit Deadline sprach Heard nun über den Druck, der mit dem Jobangebot für sie einherging.

Amber Heard unter Druck wegen "Aquaman 2"

Amber Heard betonte, dass bei Filmen wie "Aquaman 2" "ein großer Druck" bestehe, Blockbuster-Erfolge zu erzielen. Für die Mutter einer Tochter, deren Karriere durch ihren öffentlichen Streit mit Johnny Depp ins Straucheln geraten war, steht umso mehr auf dem Spiel, da Heards Image nach wie vor angekratzt ist.

Sie fühle sich zwar "geehrt", wieder neben Jason Momoa in "Aquaman" mitspielen zu dürfen, aber sie scheint es weitaus mehr genossen zu haben, für ihren neuen Independent-Film "In The Fire" vor der Kamera zu stehen, den Heard als ihr "Leidenschaftsprojekt" bezeichnete.

