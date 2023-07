Britney Spears "von Sicherheitsmann ins Gesicht geschlagen": Wollte NBA-Star gratulieren

Britney Spears (41, "Baby One More Time") hat sich auf Instagram zu einen Vorfall geĂ€ußert, bei dem ein Sicherheitsmann ihrer Schilderung nach der SĂ€ngerin einen Schlag ins Gesicht verpasst habe. Bei der Konfrontation in Las Vegas habe sie ihre Brille verloren und sei fast zu Boden gegangen, schrieb sie am Donnerstag (Ortszeit).