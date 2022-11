Irina Shayk und Bradley Cooper: Bestätigen sie hiermit ihr Liebes-Comeback?

Jetzt erschienen der Schauspieler und das Model zudem gemeinsam auf einer Party, so Medienberichte. Laut Just Jared besuchten Shayk und Cooper eine private Party der Marke Self Portrait in New York. Hier feierten die beiden zusammen mit Label-Gründer Han Chong, Vogue-Chefredakteur Edward Enninful und zahlreichen weiteren VIPs wie Stella Maxwell, Amelia Gray Hamlin und Meghan Roche.

Da wundert es nicht, dass die Gerüchteküche wieder einmal brodelt. Zahlreiche Medien wie die Daily Mail titeln, Cooper und Shayk hätten mit ihren jüngsten Auftritten in der Öffentlichkeit eine neu aufgeflammte Liebe bestätigt.

Über Cooper wurde zuletzt berichtet, er würde Hillary Clintons Vertraute Huma Abedin daten, was aber nie bestätigt wurde. Shayk, die zuvor mit Cristiano Ronaldo zusammen war, wurde nach ihrer Trennung von Bradley Cooper eine Romanze mit Kanye West nachgesagt.