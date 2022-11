Leni Klum bricht Interview mit Frauke Ludowigs Tochter ab

Eigentlich haben Nele Ludowig und Leni Klum ja etwas gemeinsam: Die Tochter von "Exclusiv"-Moderatorin Frauke Ludowig und die Tochter von Supermodel Heidi Klum sind beide in die Fußstapfen ihrer Mamas getreten. Während Leni im Modelbusiness Karriere macht, will Nele Journalistin werden. In ihrer neuen RTL-Webvideo-Serie "Nele Now" interviewt sie interessante Persönlichkeiten. Als sie in der dritten Folge ihrer Sendung die Gelegenheit hatte, Leni Klum am Rande eines Red-Carpet-Events zu interviewen, verlief das Gespräch aber nicht gerade erfreulich. Laut Nele Ludowig brach Leni das Interview nämlich mittendrin ab.

Leni Klum ließ Nele "alleine zurück"

"Leni interviewen zu dürfen, ist schon sehr cool", freute sich die Tochter von Frauke Ludowig. "Zumal wir irgendwo eine ähnliche Geschichte haben. Genau so wie ich in den Beruf meiner Mama reinschnuppere, hat sie das bei ihrer Mama, Heidi Klum, gemacht."

In einem Video, das Nele Ludowig auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte, posierten die beiden Nachwuchspromis noch für gemeinsame Aufnahmen. "Ich bin so dankbar, dass ich für meine Interviewreihe für RTL.de so viele unterschiedliche spannende Menschen treffen durfte & dadurch schon so viele Facetten erlebe", frohlockte Nele. "Auch mein Dreh mit Leni Klum war ganz besonders."

Ganz so reibungslos verlief das Treffen mit Leni aber dann nicht, denn wie Nele später berichtete, soll die Klum-Tochter ein Interview mit ihr unerwartet abgebrochen haben.