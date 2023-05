Brad Pitt oder Ben Affleck: Wer war laut Paltrow der bessere Liebhaber?

Gefragt, wen sie für den besseren Schauspieler halte, entgegnete Paltrow: "Sie sind beide so talentiert. Und Ben ist ein großartiger Autor und Regisseur." Dann fügte sie hinzu: "Aber ich denke, ich müsste wahrscheinlich sagen, [...] Brad." Vor allem, "wenn man an all die verschiedenen Rollen denkt, die er gespielt hat".

Wenn es um den Kleidungsstil geht, sei es in ihren Augen ebenfalls Pitt, der sie mehr überzeugt habe. Er sei auch romantischer gewesen als Affleck. Dafür habe sie Letzterer häufiger zum Lachen gebracht - auch wenn sie sich mit Affleck öfter stritt als mit Pitt. "Sie waren beide gute Küsser", verriet Paltrow außerdem. Zu Affleck pflege sie heute noch Kontakt, weil sie sich nach wie vor gern hätten.