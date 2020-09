Was niemand bei Pitts Wiedervereinigung mit Aniston bemerkt hat

"Es gab kein Zögern, es gab keine Regeln, es gab nichts". Außerdem hätten die Schauspieler komplette Freiheit in ihrer Darstellung gehabt - und ihren Auftrag am Ende auch zu seiner vollsten Zufriedenheit ausgeführt. "Was wir gesehen haben, war absolut das, was wir gehofft hatten. Es war eine tolle Zusammenkunft zwischen zwei unglaublich talentierten Leuten", so Cook.

Die Komödie "Ich glaub' ich steh' im Wald" drehte sich um Schüler an einer Highschool in Kalifornien mit ihren Sorgen um Freundschaft, Liebe und erste Jobs. Neben Penn spielten unter anderem Jennifer Jason Leigh, Phoebe Cates und Forest Whitaker mit. Regisseurin Amy Heckerling und Drehbuchautor Cameron Crowe wollten bei der Spendenaktion ebenfalls mitmachen. Penn, der am 17. August 60 Jahre alt wurde, engagiert sich mit Core seit April im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Der Schauspieler und Regisseur hatte die Hilfsorganisation (Community Organized Relief Effort) 2010 für das von einem Erdbeben schwer erschütterte Haiti ins Leben gerufen.