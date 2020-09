Sicherheitsmaßnahme: Aniston und Kimmel setzen bei Emmys Gewinnerumschlag in Brand

Nachdem Kimmel den Umschlag in Brand gesetzt hatte, scherzte der Talkshow-Moderator weiter, dass man "fünf Sekunden" warten müsse, bis "die Bakterien verbrannt" seien. Aniston wollte aber nicht so lange warten und setzte dem Brand mit einem Feuerlöscher ein Ende.

Jennifer Aniston wechselte in den Morgenmantel

Für den Bühnenteil ihres Auftrittes bei den Emmys trug Jennifer Aniston ein schwarzes Kleid. Nachdem sie zusammen mit Kimmel einen Teil der Show moderiert hatte, fuhr sie heim - und wechselte in einen seidenen Morgenmantel. In dem könnte sie auch gut die Nacht verbringen, so die Schauspielerin, als sie sich via Videocall zuschaltete.