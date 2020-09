Was aus den jüngsten Emmy-Nominierten aller Zeiten wurde

Melissa Sue Anderson

Heute ist die in Kalifornien geborene Schauspielerin 57 (Foto von 1989). Nach ihrem Ausstieg aus der Serie war sie als Schauspielerin zwar in vielen weiteren Serien und Filmen zu sehen, an den Erfolg von "Unsere kleine Farm" konnte sie allerdings nicht anknüpfen. 1979 erhielt sie zwar noch einen Emmy Award für ihre Rolle in "Which Mother Is Mine?", verschwand dann jedoch von der Bildfläche. Seit 1990 ist Melissa Sue Anderson mit dem Produzenten und Drehbuchautor Michael Sloan verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat. Mit ihrer Familie lebt sie seit Jahren in Kanada.