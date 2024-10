Anfang September präsentierte sich Hollywoodstar Brad Pitt mit seiner Freundin Ines de Ramon bei den Filmfestspielen in Venedig erstmals ganz offiziell auf dem Red Carpet.

Das Paar war wegen Pitts neuem Film "Wolfs", in dem er an der Seite von George Clooney zu sehen ist, nach Italien gereist. Letzterer beehrte die Filmfestspiele mit seiner Ehefrau Amal , die Pitts Freundin nicht nur optisch ähnlich sieht, sondern die sich mit Ines de Ramon auch gut zu verstehen scheint.

Clooney und Pitt sind befreundet und standen schon häufiger gemeinsam vor der Kamera, etwa für "Ocean's Eleven" und "Burn After Reading". Ihre letzte gemeinsame Arbeit liegt aber fast fünfzehn Jahre zurück.

Die vierköpfige Truppe posierte gemeinsam für die Fotografen. Amal Clooney und Ines de Ramon strahlten um die Wette. Zum Teil Arm in Arm spazierten die Vier über den roten Teppich - und wurden von der Presse gar als "Fab Four" gefeiert.

Das Konkurrenzverhalten der beiden Frauen habe sich derart zugespitzt, dass Pitt und Jolie im September 2014 angeblich sogar der Hochzeit von George Clooney mit der Menschenrechtsanwältin fernblieben. Pitt soll damals nicht einmal ein Hochzeitsgeschenk geschickt haben, was Clooney verletzt haben soll.

Wie die Daily Mail berichtet, war es Brad Pitts "desaströse Liaison mit Angelina Jolie", die die Freunde einst auseinander brachte. Jolie habe mit Amal rivalisiert. Beide Frauen sind Aktivistinnen für Menschenrechte. Jolie widmet sich seit vielen Jahren politischen wie humanitären Zwecken, wird aber von der Masse nach wie vor hauptsächlich als Hollywood-Schauspielerin angesehen. Sie hat immer klargemacht, dass ihr Philanthropie viel wichtiger sei als Berühmtheit - doch in dieser Sache hat ihr Amal einiges voraus.

Über die Freundschaft der beiden Stars wurde in den letzten Jahren immer wieder berichtet, sie sei nicht mehr ganz so innig, wie es einmal der Fall war. Spekuliert wurde, Clooney und Pitt hätten den Kontakt eingeschränkt, weil es zwischen Amal Clooney und Pitts Ex-Frau Angelina Jolie zu Spannungen gekommen sein soll.

Reporter Richard Roth bat den Schauspieler um eine Stellungnahme zu den Neuigkeiten um "Brangelina". "Was ist passiert?", war Clooneys erste Reaktion. Als der Reporter ihn darüber informierte, dass sich das Paar scheiden lässt, zeigte sich Clooney überrascht. "Ich wusste das nicht", gestand er damals. "Das tut mir sehr leid. Das ist eine traurige Geschichte und bedauerlich für die Familie. Es tut mir sehr leid, das zu hören." Außerdem gestand er, die Nachricht zum ersten Mal gehört zu haben.

Mittlerweile haben sich Clooney und Pitt miteinander versöhnt. Letzterer besuchte seinen alten Freund und dessen Ehefrau erst vor wenigen Wochen auf dem Anwesen der Clooneys am Comer See in Italien.

Ines de Ramon scheint dazu beizutragen, dass die Freundschaft wieder aufblüht. Zumindest dürfte es zwischen ihr und Amal Clooney keine derartigen Spannungen geben, wie einst mit Jolie. Es heißt sogar, die Schmuckdesignerin habe initiiert, dass sich ihr Freund und sein alter Kumpel privat wieder annähern.