Brad Pitt darf über den Sommer seine Kinder sehen

Der Sorgerechtsvereinbarung Ende 2018, gingen Ermittlungen gegen Pitt wegen Kindesmisshandlung voran. Grund dafür war ein Ausraster vor einigen seiner Kinder. Die Anschuldigungen wurden aus dem Weg geräumt und Pitt wurde davon freigesprochen.

Knapp ein Jahr danach soll der Schauspieler die Möglichkeit haben, dem Sommer mit seinen Kindern verbringen zu können. Ein Insider spricht gegenüber der britischen Zeitung The Sun von einem "Riesenschritt".

" Angelina wird einen Großteil des Sommers mit Dreharbeiten zu ‚Those Who Wish Me Dead‘ verbringen und hat ihm die Chance angeboten, sich um die Kinder zu kümmern", sagt die Quelle weiter.

Das Paar hat sich 2004 bei den Dreharbeiten zu "Mr. & Mrs. Smith" kennengelernt und haben im Sommer 2014 geheiratet. Zwei Jahre später hat Angelina Jolie die Scheidung wegen "unüberbrückbaren Diffenzen" eingereicht.

Es scheint, als könnte dieser Schritt von Jolie ein Zeichen für das Ende des Scheidungskriegs sein.