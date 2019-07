"Streng geheim": Brad Pitt soll Lehrerin seiner Kinder daten

Seit sich "Brangelina" im Herbst 2016 trennten, wurden US-Schauspieler Brad Pitt (55) bereits zahlreiche Affären nachgesagt. Mit Ex-Frau Jennifer Aniston soll er wieder angebandelt haben, mit Schauspiel-Kollegin Charlize Theron und einer Architektin namens Neri Oxman. Bestätigt werden konnte keine dieser Beziehungen. Zu Aniston stehe Pitt lediglich in Kontakt.

Doch nun äußerte sich ein Insider und erzählte, dass der Schauspieler sich in Sachen Liebe so bedeckt halte, weil er tatsächlich jemanden gefunden habe. Er sei "in Flirtlaune".

Der anstrengenden Scheidung von Angelina Jolie (44) zum Trotz gehe es ihm so gut wie seit Langem nicht mehr: "Er hat jahrelang unter dem Rosenkrieg gelitten, es war wirklich brutal. Doch nun, da die Scheidung in Sicht ist, fühlt er sich endlich wieder frei. Seine Augen glänzen wieder, er sieht so gut aus wie lange nicht mehr – Dates zu finden stellt für ihn momentan kein Problem dar", erzählte ein Insider dem US-Magazin InTouch.