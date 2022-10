Boris Johnsons Luxus-Urlaub in der Dominikanischen Republik

Johnson soll auf dem fast 3.000 Hektar gro├čen Areal des Resorts "in einer privaten Villa auf dem Grundst├╝ck" gen├Ąchtigt haben. Einem Bericht zufolge soll das Vier-Schlafzimmer-Anwesen ├╝ber 2.800 US-Dollar pro Nacht kosten.

Womit sich Johnson in seinem Urlaub die Zeit vertrieb? W├Ąhrend seines Aufenthalts soll der Politiker auf dem ber├╝hmten "Teeth of the Dog"-Golfplatz des Resorts Golf gespielt haben. Er soll auch eine Golfstunde in Anspruch genommen haben, berichtet Page Six.