Showdown im Unterhaus: Wird Sunak neuer britischer Premier?

Mordaunt hat noch nicht aufgegeben

Geschlagen gibt Mordaunt sich aber noch nicht. Die BBC berichtete Montagfrüh unter Berufung auf Quellen aus Mordaunts Kampagnen-Team, die 49-Jährige werde definitiv in einer Stichwahl der Parteibasis antreten, sofern sie die nötige Unterstützung von 100 Tory-Abgeordneten bekomme. Diese Schwelle sei "in Reichweite", hieß es aus dem Team.

Öffentlich haben sich nach Zählung verschiedener Medien jedoch erst rund 25 Abgeordnete für Mordaunt ausgesprochen. Der Tory-Abgeordnete Damian Green sagte aber der BBC, dass die tatsächlichen Unterstützterzahlen "weit über den publizierten" seien. "Wir sind zuversichtlich, dass wir bis zur Frist um 14 Uhr (Ortszeit) die 100 zusammenbekommen", sagte Green. Mordaunt bekomme nämlich "Unterstützung von allen Flügeln der Partei" und sei "am besten geeignet, die Partei zu einen", so der Parlamentarier.

Neuer Premier bis spätestens Freitag

Sollte Mordaunt die 100 Nominierungen nicht erreichen, könnte Sunak später am Nachmittag bei einer Audienz bei König Charles mit der Regierungsbildung beauftragt werden. Hat Mordaunt genug Ünterstützer, würde zunächst die Fraktion zwischen den beiden Kandidaten abstimmen. Wollen danach beide Finalisten weiter im Rennen bleiben, hätte die Parteibasis in einer Online-Abstimmung das Wort. Bis spätestens Freitag soll der neue Premier feststehen. In einer Basisabstimmung werden Sunak die schlechteren Karten gegeben. Schon im Sommer hatte er die Fraktionsabstimmung gewonnen, im Mitgliedervotum aber den Kürzeren gegen Liz Truss gezogen.

Mehrere Johnson-Befürworter fordern seit dessen Verzichts-Erklärung am Sonntag Neuwahlen. So etwa der Abgeordnete Christopher Chope, der Montagmoren im Fernsehen sagte, der nächste Premierminister solle Neuwahlen ausrufen, um ein Mandat zu erhalten: "Die Partei ist im Unterhaus nicht regierungsfähig, und so wird es immer wieder zu Rebellionen kommen, wenn wir versuchen, die Politik zu ändern." Auch die ehemalige Kulturministerin Nadine Dorries hält Neuwahlen für unausweichlich, wie sie in einem Tweet schrieb: