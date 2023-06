Boris Beckers neues Leben in Luxus in Mailand

"Meine Frau ist Italienerin und ich bin in ihr Heimatland gezogen", hat der ehemalige Tennis-Profi erst vor wenigen Wochen auf dem OMR-Festival in Hamburg erzĂ€hlt. "Meine Mutter hat frĂŒher immer diesen schlauen Satz gesagt: Happy Wife, Happy Life und das habe ich wohl falsch verstanden viele Jahre. Das will ich nun besser machen und höre ihr zu."

Die Bild hatte im Mai berichtet, dass Becker und seine Partnerin nach Mailand gezogen seien. Da hieß es noch, die beiden wĂŒrden in der Wohnung eines Freundes leben. Glaubt man einem aktuellen Bericht von Bunte, sollen Becker, der viele Jahre in London gelebt hat und zuletzt in Stuttgart wohnte, und seine LebensgefĂ€hrtin mittlerweile ein eigenes Heim in der Modemetropole Mailand bezogen haben.

Nobel-Penthaus in Mailand?

Der Bunte zufolge soll es dem Paar an Luxus nicht mangeln. Becker und seine LebensgefÀhrtin sollen angeblich in eine Penthouse-Wohnung eingezogen sein, die sich in einem alten Nobel-GebÀude im Stadtteil Gustalla befindet, Pförtner inklusive.

