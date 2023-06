Shakira: Pique betrog mich, während mein Vater auf der Intensivstation lag

Es wurde berichtet, dass Shakiras Vater im Spital ums Überleben gekämpft haben soll. "Der Mann, den ich in meinem Leben am meisten geliebt habe, mein Vater, war dabei, mich zu verlassen, als ich ihn am meisten brauchte", erzählte die Sängerin.

Inzwischen hat sich William Mebarak Chadid von seinem Unfall erholt und Shakira betont, wie sehr sie die langjährige Ehe ihres Vaters mit ihrer Mutter Nidia Ripoll Torrado bewundert.

"Sie waren beide ein Spiegelbild dieses Traums, der für mich nicht wahr geworden ist" sagt sie traurig. "Aber ich hoffe, dass sie Vorbilder für meine Kinder sind", fügt Shakira über Milan (10) und Sohn Sasha (8) hinzu.