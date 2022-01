Boris Becker: Model-Sohn Elias begeistert mit Muskel-Show auf Instagram

Auch für die Luxus-Marke Fendi stand der Sohn von Barbara Becker laut seinem Instagram-Profil vor der Kamera. Auf der Social Media Plattform zeigt Elias Becker regelmäßig sein gutes Aussehen und begeistert mit seinen Model-Fotos viele seiner 88.300 Follower. Dabei verzichtet der durchtrainierte Promi-Sohn auch gerne mal auf sein T-Shirt, was seinen Fans zu gefallen scheint - so bringen sie regelmäßig ihre Begeisterung in Form von Tausenden Likes und etlichen Kommentaren zum Ausdruck.