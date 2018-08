Bond oder nicht Bond? Idris Elba spricht jetzt Klartext

Es bleibt spannend

Regisseur Danny Boyle hat inzwischen aufgrund "kreativer Differenzen" das Handtuch geworfen. Es bleibt also weiterhin spannend um den Jubiläums-Bond. Die Dreharbeiten sollten eigentlich planmäßig im Dezember beginnen. Vor einem möglichen schwarzen James Bond werden wir uns 2019 also noch mit einem weiteren Streifen mit Daniel Craig in der Titelrolle trösten müssen.