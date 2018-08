"Elba, Idris Elba": Spekulationen um ersten schwarzen James Bond

"Mein Name ist Elba, Idris Elba": Mit wenigen Worten hat der britische Schauspieler Idris Elba die Spekulationen angeheizt, er könne der erste schwarze James Bond-Darsteller werden. Elba veröffentlichte den Spruch in Anspielung auf das berühmte Bond-Zitat am Sonntag im Kurzmitteilungsdienst Twitter ohne jede weitere Erklärung. Elbas wird seit Jahren immer wieder als möglicher 007 genannt.