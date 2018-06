James Bond kehrt nach Sölden zurück

"Es wird ein Highlight unter allen Sehenswürdigkeiten Österreichs. Ein Leuchtturmprojekt, ein Weltklasseprodukt!“ kündigte Jakob Falkner, umtriebiger Tal-Kaiser des Ötztals und Geschäftsführer der Bergbahnen Sölden sein Megaprojekt „007 Elements“ bei der Pressekonferenz Anfang November 2017 vollmundig an. „Und wir sind die einzigen auf der ganzen Welt, die das machen dürfen – und auch können!“

Am 12. April 2018 war es dann endlich so weit, und eine kleine Schar österreichischer Journalisten wurde erstmals in das Allerheiligste, in die Tiefen des Berges – kurz: in die „cinematische Installation 007 Elements“, eingelassen. Am 12. Juli 2018 wird für alle eröffnet.