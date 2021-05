Böses Gerücht um Hollywoodstar Matt Damon

Seit Jahren führen US-Schauspieler Matt Damon und die Argentinierin Luciana Barros eine skandalfreie Ehe. Seine Frau, die zu diesem Zeitpunkt bereits Mutter einer Tochter war, lernte der Schauspieler 2003 während der Dreharbeiten zum Film "Unzertrennlich" kennen. Nicht etwa am Filmset, sondern in einer Bar, wo Barros als Kellnerin arbeitete. Das Paar hat 2005 geheiratet und bekam drei Töchter. Ihre Beziehung halten die beiden weitgehend privat - was Klatschmagazine aber nicht daran hindert, böse Gerüchte über Damon und seine Frau zu verbreiten.

Matt Damon: Gerüchte um erhöhten Alkoholkonsum

Immer wieder stellt die Boulevardpresse Mutmaßungen um eine vermeintliche Ehekrise bei dem Paar an. So bereits im vergangenen Jahr, als die Gazette Globe behauptete, Damon hätte während des coronabedingten Lockdowns bis zu zehn Bier am Tag getrunken. Freunde und Familie seien besorgt gewesen, zitierte das zwielichtige Blatt einen vermeintlichen Insider. Damons Umkreis befürchte, Damon könnte wie einst sein Kumpel Ben Affleck dem Alkohol verfallen, hieß es damals.

Gerade erst sorgte der Hollywoodstar einmal mehr für Schlagzeilen. Damon wurde in Australien, wo er inzwischen seit Monaten weilt, in einem Pub in Brisbane gesichtet. Laut The Courier Mail soll sich der 50-Jährige bereits um 10 Uhr morgens ein Bier gegönnt haben, bevor er bei einem Wohltätigkeitsessen auftrat.

Anlass für die wilden Gerüchte um ein sich möglicherweise anbahnendes Alkoholproblem gab wohl ein Foto, auf denen Damon bei einem Strandausflug mit seiner Familie in Irland mit einem Plastiksackerl gesichtet wurde, von dem in den Medien spekuliert wurde, es sei voll mit Bierdosen gewesen.