Böses Gerücht um Gwen Stefani und Blake Shelton

Aus dem Umfeld des Paares sollen vermehrt Stimmen laut werden, die sich besorgt um die Beziehung zeigen. "Als sie anfingen, sich zu verabreden, konnten sie die Finger nicht voneinander lassen", zitiert das Portal einen vermeintlichen gemeinsamen Freund. "Aber der Funke begann nach ihrer Hochzeit zu verschwinden. Es scheint, als würden sie sich jetzt ständig streiten. Sie haben sogar nach besonders schlimmen Kämpfen in getrennten Schlafzimmern geschlafen."

"Freunde machen sich Sorgen, dass Gwen und Blake sich nicht mehr lieben", unkt der Insider weiter.

Burnout-Gerüchte um Blake Shelton

Die beiden Musiker lernten sich als Coaches bei der Castingshow "The Voice" kennen und sind seit 2015 ein Paar. Reibereien am gemeinsamen Arbeitsplatz hätten die Ehe aber zunehmend belastet, behauptet die Quelle. Gemeinsam bei der Castingshow aufzutreten, sei für beide Partner mit Herausforderungen verbunden. Vor der Kamera gebe man das Traumpaar, "aber hinter den Kulissen gab es manchmal einen Kampf der Egos. Er bekam oft die ganze Aufmerksamkeit. Und das hat einen Nerv getroffen – sie war eifersüchtig", plaudert der Insider aus. Shelton, der seit 2011 fixer Bestandteil der Show war, habe nicht umsonst angekündigt, dass die nächste Staffel von "The Voice" seine letzte sein würde. "Er leidet an Burnout", behauptete der Insider.