Garner verärgert, JLo entsetzt: Ben Afflecks Tattoo-Katastrophen

Tatsächlich schien das Tattoo Garner zu ärgern und zu verletzen. Diese äußerte sich 2016 gegenüber der Vanity Fair abfällig über die Rückentätowierung: "Weißt du, was wir in meiner Heimatstadt dazu sagen würden? 'Segne sein Herz.'"

"Ein Phönix, der aus der Asche aufsteigt. Bin ich in diesem Szenario die Asche? Ich nehme Anstoß. Ich weigere mich, die Asche zu sein", sagte seine Ex-Frau über Afflecks Tattoo, mit dem er seine Trennung von ihr zu feiern schien.

Lopez fand Rückentattoo "schrecklich"

Doch auch Afflecks neue Ehefrau Jennifer Lopez fand den Phönix alles andere als toll. Auch sonst inst sie kein Fan von seinen Tätowierungen. 2018 sagte sie in der TV-Show 'Watch What Happens Live Monday' mit Andy Cohen über das Rücken-Tattoo des "Batman"-Stars: "Es ist schrecklich. Was machst du nur?"

"Seine Tattoos haben immer viel zu viel Farbe, sie sollten nicht so bunt sein", lästerte sie weiter über Ben Afflecks Tätowierungen.